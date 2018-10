Halloween, ecco l'honest trailer del film del 1978 di John Carpenter

"Why this franchise is a mess?/i>", dice a un certo punto la voce narrante dell'honest trailer del primo capitolo originale di Halloween, quello firmato nel 1978 dal grande John Carpenter. E in effetti è così, come ci viene fatto notare, dato che esistono ben tre Halloween e due Halloween II.

Il trailer di Screen Junkies, nella sua solita e dissacrante ironia, ci parla anche dell'ambientazione della saga, che si svolge in una cittadina dove - a quanto pare - sono tutti "sessualmente eccitatati" durante la notte di Halloween. Protagonista un killer che "inventa o cementifica alcuni dei cliché dello slasher che ci portiamo dietro ormai da 40 anni".



Quali? Ad esempio indossare una maschera raccapricciante, fare spaventose telefonate, prendere di mira solo adolescenti della periferia suburbana e lasciare sopravvivere solo la ragazza vergine di turno, la cosiddetta "final girl". Da vedere assolutamente per farsi quattro risate in questa domenica uggiosa.



Vi ricordiamo intanto che Halloween di David Gordon Green è attualmente nelle sale e vede protagonista Jamie Lee Curtis nei ritrovati panni di Laurie Strode, nuovamente alle prese con la furia omicida di Michael Myers. Il film sta incassando molto bene al boxoffice e sono già in corso le discussioni per un sequel.