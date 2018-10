Halloween: ecco come il film ha salvato la vita di un fan

A luglio, nel corso del San Diego Comic-Con, il fan di Halloween Joseph Scott ha commosso l'intera Hall H confidando pubblicamente che il film originale del 1978 di John Carpenter all'epoca gli aveva salvato la vita.

L'uomo aveva potuto incontrare la star Jamie Lee Curtis, confidandole davanti alla platea che il personaggio di Laurie Strode in passato lo aveva ispirato a reagire di fronte ad un aggressore armato di coltello che aveva tentato di ucciderlo. L'attrice aveva lasciato il palco per abbracciare Scott in una scena diventata subito virale.

L'incidente avvenne nel 1982, a quattro anni dall'uscita del primo Halloween, e da allora la missione di Scott è diventata quella di dare conforto alle persone che hanno subito un trauma. Questa domenica è stato in grado di parlarne nuovamente in pubblico nella città di Pasadena, durante un panel a lui dedicato nel corso della convention Halloween: Forty Years of Terror.

L'uomo ha confessato che dall'incontro con la Curtis è stato avvicinato da "innumerevoli" persone che in passato sono state vittime di aggressione e hanno sofferto di stress post traumatico, che avevano scelto di non condividere i loro problemi neppure con i propri familiari per timore o vergogna. "Gli uomini di solito non vogliono parlare di queste cose, perché non vogliono essere visti come deboli, non vogliono essere visti come emotivi", ha detto Scott alle persone presenti, incluso l'interprete originale di Michael Myers, Nick Castle. "Sto cercando di essere una luce per loro e convincerli a farsi avanti, come il vostro film ha fatto per me anni fa. Grazie a Dio voi ragazzi avete fatto questo film, perché io oggi sono vivo grazie a Laurie Strode."

Il nuovo Halloween arriverà nei cinema il prossimo 25 ottobre. L'Halloween originale, invece, è in programmazione dal 15 al 17 ottobre in occasione del quarantesimo anniversario.