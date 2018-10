Halloween domina il box-office USA: altri 32 milioni nel secondo weekend

Il nuovo capitolo della saga di Halloween ha dominato anche la seconda settimana di programmazione nelle sale statunitensi arricchendo il suo box-office.

Il film di David Gordon Green ha infatti incassato altri 32 milioni nel suo secondo weekend negli Stati Uniti, somma che lo proietta a un totale di 126 milioni di dollari in patria, cui vanno aggiunti i 45.6 milioni racimolati nei mercati internazionali per un totale di 172.3 milioni di dollari. Si tratta della prima volta per un film del franchise che oltrepassa il traguardo dei 100 milioni di dollari al box-office USA. Nella classifica generale della saga, l’Halloween di Green si piazza subito dietro il capitolo originale di John Carpenter, se si adatta l’incasso all’inflazione.

Stabile in seconda posizione negli Stati Uniti, A Star Is Born; la pellicola che segna l’esordio alla regia di Bradley Cooper ha incassato altri 14 milioni di dollari arrivando a un totale di 253 milioni a livello globale; in terza posizione c’è Venom, che porta il suo introito complessivo sui 508 milioni di dollari, diventando il film con il più alto incasso dell’anno per la Sony.

Visto il successo della pellicola, è normale che già si stia parlando di un nuovo sequel per Halloween, come confermato dal produttore Jason Blum pochi giorni fa: “Fare un gran film è molto difficile, punto. Io dico sempre che è meglio fare un gran film prima e poi iniziare a immaginare un possibile franchise. Ovviamente vorremmo fare un sequel e moriamo dalla voglia di realizzarlo, ma in questo caso siamo come ospiti in casa di Malek Akkad [produttore della saga e detentore dei diritti cinematografici di Halloween, ndr.], quindi ci sono molte più persone che devono pensarla allo stesso modo prima di procedere. Niente è scolpito nella pietra, ma di sicuro ci proveremo”.