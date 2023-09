Halloween diventerà una serie tv! I diritti sono in vendita, A24 in pole position

Michael Myers sta per tornare...in tv! In queste ore, infatti, è stato confermato che i diritti di sfruttamento della saga cinematografica di Halloween sono stati messi in vendita e hanno subito attirato una guerra di offerta che vede attualmente A24 in pole-position.

A questo proposito, Bloody Disgusting riferisce in esclusiva che Trancas International Films di Malek Akkad ha ufficialmente messo in vendita i diritti per il franchise di Halloween, con offerte già arrivate dai principali studios di Hollywood. Per un contesto, mentre Miramax è comproprietaria dei diritti cinematografici della saga creata da Halloween di John Carpenter, Trancas è l'unico proprietario di tutti i diritti televisivi, e in questo momento è in corso una massiccia guerra di offerte per i diritti tv della saga, con diverse parti interessate e in lizza per la possibilità di riportare in vita Michael Myers. Stando agli ultimi aggiornamenti, A24 è attualmente in testa.

Come ricorderete, A24 ha recentemente vinto i diritti per produrre una serie televisiva Venerdì 13 ed è stata realizzata per Peacock, la piattaforma di streaming on demand di proprietà della Universal, col titolo ufficiale di Crystal Lake. Le fonti di Bloody Disgusting riferiscono che Trancas sarebbe aperto sia a progetti cinematografici che televisivi e attualmente starebbe valutando offerte sia da studi cinematografici classici che dalle piattaforma di streaming.

Quale sarà il prossimo capitolo di Halloween dopo il successo della trilogia di David Gordon Green? Staremo a vedere.