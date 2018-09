Halloween: David Gordon Green voleva iniziare dal finale del primo film

Quarant'anni fa usciva nelle sale Halloween di John Carpenter e ora David Gordon Green sta lavorando al nuovo sequel, un seguito diretto del primo film, che ignorerà i successivi capitoli. L'idea iniziale era quella di riprendere letteralmente dal finale del primo film per poi proseguire con la nuova trama. Un'idea che sembra sia stata scartata.

Halloween riunirà sul grande schermo i personaggi di Michael Myers (Nick Castle/Jude Courtney) e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) per un epico scontro finale. Per cercare di contestualizzare meglio la trama Green e lo studio erano intenzionati ad includere il finale del primo film.

Parlando con Bloody Disgusting durante la conferenza stampa a Los Angeles, David Gordon Green ha svelato che inizialmente aveva previsto che il suo film iniziasse con il finale del film di John Carpenter del 1978, che avrebbe richiesto quindi di rigirare la scena. L'obiettivo era quello di portare gli spettatori che hanno poca familiarità con la saga nel contesto di Halloween:"Abbiamo avuto questa complicata panoramica dall'alto di Loomis che sparava con la pistola, Michael che andava oltre e poi l'arresto, presumendo che tutti avrebbero avuto bisogno di un po' di tempo per rimettersi al passo con la situazione e che non avessero visto il film da molto tempo o addirittura che non lo avessero mai visto, avremmo dovuto invitare tutti quanti alla festa e quel genere di cose. Abbiamo continuato a rimandare".

Green ha proseguito affermando che ogni dettaglio era stato stabilito. Dalla controfigura di Loomis alla ricreazione di Laurie Strode, miscelando la vera Jamie Lee Curtis con una controfigura molto giovane.

A far scartare l'ipotesi fu lo stesso John Carpenter, che disse a Green:"Non hai bisogno di quella scena, nessuno saprà cosa sta succedendo e da dove stiamo riprendendo. Fidati di loro, lasciali in pace e lascia che capiscano da soli".