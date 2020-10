Halloween, David Gordon Green ha creato un fumetto del film di John Carpenter: guardate!

A causa del COVID-19 dovremo attendere la visione di Halloween Kills, sequel di Halloween diretto da David Gordon Green posticipato all'anno prossimo, ma i fan dell'horror potranno consolarsi in un altro modo. Ad esempio leggendo il fumetto illustrato realizzato proprio da Green, The Legend of Halloween, rivisitazione del culti di John Carpenter.

"Ho due gemelli di nove anni e cerco di essere un po' cauto sui contenuti che assimilano. Ho pensato che questo sarebbe stato un modo divertente per raccontare la storia e definire il mondo di Halloween che John Carpenter e Debra Hill hanno iniziato" ha raccontato David Gordon Green.

Le illustrazioni sono ad opera di un altro regista, Oner Tukel:"Lo conosco dal mio primo anno, siamo amici da sempre e sinceramente non sapevo che fosse un illustratore da molto tempo. Quando ho visto alcuni dei suoi lavori sono rimasto davvero colpito. Abbiamo fatto un regalo alla troupe di Halloween Kills, e la partnership è appena decollata" ha confessato Green.



Halloween nel 2018 è stato co-scritto e diretto da David Gordon Green, undicesimo capito della saga horror creata da John Carpenter, e sequel diretto del capolavoro Halloween - La notte delle streghe, uscito nei cinema nel 1978.

Si tratta del nuovo incontro tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e Michael Myers (Nick Castle), a distanza di 40 anni dal primo epico scontro.

Nel cast del film anche Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton e Virginia Gardner.



