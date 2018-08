Halloween: Danny McBride spera di non rovinarti l'infanzia col nuovo capitolo della saga

Danny McBride, co-sceneggiatore del nuovo Halloween di David Gordon Green, nel corso di una recente intervista ha parlato dell'attesissimo sequel della celebre saga horror.

Nell'intervista, l'attore e sceneggiatore ha parlato della spinosa questione dei sequel e di quanto sia sottile il confine fra operazione commerciale e opera vera e propria.

"In questo periodo Hollywood sta attingendo a così tanti franchise del passato che in pratica ogni volta che viene annunciato un nuovo film l'opinione pubblica si spacca in due, con gli entusiasti da una parte e i 'fottutamente incazzati' dall'altra. Si tratta di franchise molto amati, di solito, quindi c'è chi ha paura che tu possa distruggere la sua saga preferita."

McBride ha continuato a parlare di come lui e il co-sceneggiatore/regista del film, David Gordon Green, abbiano cercato di rimanere fedeli all'originale Halloween di John Carpenter. A quanto pare, entrambi sono fiduciosi che i fan saranno d'accordo con la direzione in cui hanno scelto di portare la storia. "Spero che questo film faccia capire a tutti quanto io e David amiamo questa saga. Spero che le persone sapranno apprezzarlo. Spero che non rovineremo troppe infanzie."

Il nuovo Halloween è un sequel del film originale del 1978, ed ignorerà tutti gli altri sequel (belli e brutti) usciti nel corso degli anni. In totale, questo sarà l'undicesimo film del franchise. Quando il team creativo composto da Green e McBride fu annunciato furono in molti a storcere il naso, ma i vari trailer promozionali usciti nelle scorse settimane sembrano aver messo tutti d'accordo.

"Penso che sarà interessante per le persone vedere cosa è scaturito da un regista come David, che è famoso per commedie come Strafumati o il recente Stronger" ha concluso McBride con una punta d'orgoglio. "Il film è semplicemente crudo. Sono sempre impressionato da come David riesca a muoversi fra generi così diversi, e penso proprio che le persone saranno contente di ciò che ha fatto qui".

Halloween arriverà in Italia dal prossimo 25 ottobre.