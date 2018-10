Halloween: Danny McBride ha già alcune idee per un potenziale sequel

Nelle sale italiane arriverà il prossimo 25 ottobre, ma il co-sceneggiatore Danny McBride ha già in mente qualche idea interessante per un nuovo sequel di Halloween.

In un’intervista concessa al settimanale Entertainment Weekly, Danny McBride, che ha scritto l’undicesimo capitolo della saga insieme a David Gordon Green e Jeff Fradley, ha rivelato che il team ha già delle idee per il futuro di questo franchise horror:

“David e io avevamo già delle idee su come proseguire questa storia se avesse incontrato il favore del pubblico. Abbiamo delle idee, quindi ora non ci resta che esplorarle un po’ per vedere se hanno le gambe abbastanza forti per reggersi da sole in piedi. Scommetto che Jason Blum non vede l’ora di realizzarne altri. Ma penso che l’ostacolo più grande sia sempre quello che abbiamo avuto in questo, aspettare di vedere cosa ne pensa il pubblico”.

Il film che approderà a breve nelle sale funge sia da sequel per l’originale del 1978 che da reboot per la saga slasher di John Carpenter, più o meno ignorando tutti i capitoli successivi. La pellicola è ambientata 40 anni dopo i fatti del primo capitolo e segue il confronto finale tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e Michael Myers.

McBride ha rivelato, infine, che lui e Green avevano inizialmente pianificato di girare due nuovi Halloween da girare contemporaneamente uno dietro l’altro:

“Abbiamo pensato che forse era meglio non fare il passo più lungo della gamba. Potrebbe uscire in sala ed essere odiato da tutti e noi non lavoreremo mai più. Quindi meglio non aspettare seduti sulla sedia l’arrivo di un altro film che sappiamo già la gente odierà a morte. Meglio imparare da questo e vedere cosa funziona e cosa non funziona. Ma di sicuro avevamo un’idea chiara su come proseguire questa parte di storia e speriamo di avere l’opportunità di realizzarla”.

Il cast del film comprende Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Will Patton, Nick Castle, Jefferson Hall, Andi Matichak, Miles Robbins e Omar Dorsey.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 19 ottobre mentre in quelle italiane sarà disponibile alla visione dal 25 ottobre.

John Carpenter, regista del cult del '78, si è occupato della colonna sonora e del soggetto del film, sviluppato poi in sede di sceneggiatura da Green con McBride.