Halloween: Danny McBride conferma la timeline del nuovo film

Il nuovo Halloween tornerà alle origini, e non è una vera e propria novità. Ma dopo svariate semi-dichiarazioni e rumor, arrivaa chiarire dove saranno collocati gli eventi di questo film.

In un'intervista con Yahoo!, Danny McBride, co-sceneggiatore del film, ha spiegato: "Stiamo praticamente ignorando tutte le pellicole escluso il primo. Inizia dopo gli eventi dell'originale, ma è quasi una realtà alternativa. E' come se il primo Halloween fosse finito in maniera leggermente differente".

Sicuramente è un approccio interessante e bisogna vedere se "quest'idea pagherà" per i fan. La pellicola vedrà il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode mentre David Gordon Green si occuperà della regia di questo reboot/sequel.