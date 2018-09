Halloween, la Curtis avrebbe voluto interpretare un altro personaggio nel film originale

Il nuovo e attesissimo Halloween di David Gordon Green è stato presentato al Toronto Film Festival, incontrando il plauso praticamente plebiscitario della critica e del pubblico, anche grazie al ritorno della Laurie Strod di Jamie Lee Curtis, che però rivela oggi che nel film originale avrebbe voluto interpretare un altro personaggio.

Nel corso di un'intervista con TooFab, infatti, la Curtis ha spiegato che la sua personalità era più adatta a vestire i panni di Annie Brackett, amica di Laurie nel film di John Carpenter interpretata da Nancy Kyes. L'attrice ha dichiarato:



"Onestamente, avrei dovuto essere ingaggiata nel ruolo dell'intelligentona, ma almeno così sono riuscita a vestire i panni di un personaggi completo anziché rappresentare sempre lo stesso modello di ragazza con un paio di jeans carini. Il fatto che John Carpenter mi abbia scelta per interpretare il ruolo di ragazza intellettuale e tranquilla ragazza in un momento in cui tutti mi chiedevano che tagli di jeans indossassi, mi ha fatto comprendere che volevo fare l'attrice, e così è stato. Prima di Halloween non ero un attrice, ma solo una performer".



Halloween è l'undicesimo film della serie horror con protagonista il folle assassino Michael Myers. Si tratta di un sequel diretto del primo capitolo, Halloween - La notte delle streghe, diretto nel 1978 da John Carpenter, tornato nelle vesti di produttore esecutivo; il film ignorerà volutamente le trame dei sequel successivi. In questo capitolo, quarant'anni dopo la follia omicida di Michael Myers, Laurie Strode torna faccia a faccia con l'assassino al quale riuscì a sfuggire.



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 25 ottobre.