Halloween, come ha fatto Michael Myers a sopravvivere? C'è un indizio nel primo film!

La Blumhouse si sta preparando a lanciare Halloween Kills e Halloween Ends, i nuovi capitolo della saga horror con protagonista il villain Michael Myers creato ai tempi di Halloween di John Carpenter.

Questo nuovo filone, vero e proprio sequel del capitolo originale, è iniziato nel 2018 con Halloween di David Gordon Green e verrà portato avanti per altri due episodi, il primo dei quali è in uscita nel 2021. Ma chi ha visto l'horror di due anni fa non può fare a meno di chiedersi come abbia fatto il villain a sopravvivere al 'bollente' finale innescato dalla Laurie Strode di Jamie Lee Curtis.

In quello scantinato non c'erano vie d'uscita e Michael Myers non aveva modo di sopravvivere a quelle fiamme: tuttavia il nuovo teaser di Halloween Kills fa intuire che in qualche modo il serial killer sia riuscito nell'impresa. Nel corso della storia del franchise, Michael Myers è tornato in vita varie volte tramite approcci sovrannaturali, ma come noto il nuovo filone ignora tutti i film precedenti escluso l'originale dunque il nuovo film non potrà accampare simili scuse.

Forse è proprio per questo che Halloween 2018, al momento di introdurre il seminterrato di Laurie, mostra immediatamente una porta all'interno della stanza: probabilmente sarà questa la 'chiave' narrativa che si sfrutterà per la fuga di Michael, e una teoria che ha preso piede online in queste ore ne sembra convinta. Laurie del resto ha attrezzato la sua cantina in modo da poter sopravvivere laggiù per mesi se necessario, ma avrebbe comunque bisogno di un bagno ... e secondo la teoria in questione quella porta mostrata nel film del 2018 porterebbe proprio alla stanza da bagno, luogo dove Michael avrebbe potuto riparare per proteggersi dalle fiamme.

Insomma il luogo più sicuro al mondo per Laurie, quello che avrebbe dovuto proteggerla di Michael Myers, rischia di essere anche quello che le ha impedito di uccidere il suo nemico giurato: sarebbe un crudele scherzo del destino che potrebbe tormentare la protagonista per sempre.