Halloween: il capolavoro di John Carpenter torna in versione estesa 4K

Midnight Classics, etichetta di Koch Media Italia, ha annunciato una nuova edizione home-video di Halloween - La Notte delle Streghe, il capolavoro di John Carpenter uscito nella sale nel 1978.

Questa nuova versione del film sarà disponibile non a caso dal 31 ottobre 2019 in DVD e Blu-Ray e per la prima volta in assoluto in 4K. Il cofanetto da collezione in HD include tre dischi che contengono il film in versione 4K Ultra HD (91 minuti circa), il film in versione teatrale (91 minuti circa) e il film in versione estesa (101 minuti circa).

La versione DVD include invece due dischi con il film in versione teatrale (87 minuti circa) e il film in versione estesa (97 minuti circa). Inoltre, sarà presente anche un prezioso opuscolo di 24 pagine, una cartolina da collezione e tantissimi altri contenuti extra, tra i quali:

Commento audio del regista John Carpenter e attrice protagonista Jamie Lee Curtis

Masterclass di John Carpenter moderata dal regista Yann Gonzalez (Knife + Heart) in occasione della premiazione con la Carrosse d’or alla Quinzaine des realisatéurs 2019

Trailer

Spot TV

Spot Radio

Infine, Koch Media ha promesso terrificanti sorprese per chi parteciperà al Lucca Comics & Games 2019: per scoprirle vi basterà recarvi al padiglione Amazon in Piazzale Arrigoni, dal 30 ottobre al 3 novembre.

