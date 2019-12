Halloween, un brutale video dal dietro le quinte del film

Mentre proseguono i lavori per Halloween Kills, l'artista degli effetti speciali Chris Nelson è comparso su Instagram per condividere un video dal dietro le quinte di Halloween 2018, primo capitolo della nuova trilogia della celebre saga horror.

Il particolare test che potete visionare in calce all'articolo riguarda evidentemente la sequenza in cui Laurie Strode fa saltare le dita della mano di Michael Myers con un colpo di fucile di Laurie Strode. Questa ferita per il serial killer psicotico arriva nel finale incandescente del film, e sarà interessante vedere quanto e come il villan sarà operativo nel prossimo film con quella mano.

Nelson è tornato a lavorare anche al nuovo capitolo della serie, il succitato Halloween Kills, che vedrà senza dubbio Michael Mayers tornare più furioso che mai. Jason Blum ha prodotto il nuovo film mentre David Gordon Green ha curato ancora una volta la regia. Jamie Lee Curtis interpreterà Laurie Strode, un ruolo che ha ricoperto dall'originale Halloween di John Carpenter uscito originariamente nel 1978.

Nel film ci sarà anche Anthony Michael Hall, che interpreterà la versione adulta di Tommy Doyle, il bambino al quale Laurie faceva da baby-sitter nel primo film della serie. Il personaggio era già apparso in Halloween 6: La Maledizione di Michael Meyers, dove ha avuto il volto di Paul Rudd al suo primo ruolo da protagonista.

Per altri approfondimenti scoprite perché Halloween Kills sarà il film più sporco della longeva saga horror.