Halloween: Blumhouse pensa al sequel in caso di risultati positivi

Il produttore di Halloween, Jason Blum, ha ammesso di essere attratto dall'idea di realizzare un sequel di Halloween, l'atteso nuovo capitolo del franchise, diretto da David Gordon Green. Tutto dipenderà dal riscontro del pubblico sul primo film ma l'intenzione è piuttosto chiara. Green e Danny McBride hanno lavorato insieme alla sceneggiatura.

Halloween è il sequel diretto del cult del 1978 di John Carpenter e ignorerà tutti i film successivi, collocando la storyline dopo il primo film.

Lo stesso John Carpenter ha dato la sua benedizione alla visione di David Gordon Green e Danny McBride per il ritorno sul grande schermo di Michael Myers, arrivando addirittura a comporre una nuova colonna sonora per il film.

Halloween ritrova il personaggio di Laurie Strode, diversi decenni dopo gli eventi del film originale. Michael Myers fugge dalla prigione e torna a scatenare il panico. Troverà una Laurie Strode molto più esperta e saggia, pronta ad affrontarlo.

I fan hanno accolto con entusiasmo questo nuovo progetto ma bisognerà attendere il responso del botteghino per pensare concretamente ad un sequel.

Ma la possibilità esiste, come ha ammesso Jason Blum a Forbes, smentendo alcune voci che raccontavano la sua contrarietà ad un possibile seguito:"No, penso si sia fatta un po' di confusione. Mi piacerebbe fare il sequel, e spero che si potrà fare se il film farà bene. Non decideremo se fare un sequel o meno fino a quando non vedremo la reazione a questo film. Ma spero davvero di riuscirci".

Le prime reazioni da Toronto sembrano molto positive e questi iniziali riscontri possono far ben sperare Blum. Un critico ha definito questa nuova versione 'fresca, divertente, terrificante' mentre un altro si è spinto ad etichettarlo come 'Il Risveglio della Forza di Halloween'.

Il film originale del 1978 venne seguito da numerosi sequel e chiunque dovesse trovarsi ad affrontare i sequel di questa nuova fase dovrà evitare gli errori del passato.