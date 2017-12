Halloween: Andi Matichak nel cast del sequel di David Gordon Green

Secondo quanto riportato da Deadline,è entrata a far parte del cast del nuovoscritto da

Nel cast della pellicola, prodotta da Universal Pictures e Blumhouse, ci sono anche Judy Greer (Jurassic World) e Jamie Lee Curtis (Halloween, Una poltrona per due); la Matichak (Orange Is the New Black) interpreterà Allyson, figlia del personaggio della Greer.

John Carpenter, autore del primo leggendario capitolo della saga, ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo e ha avuto modo di elogiare lo script di McBride e Gordon Green, soprattutto la parte dedicata Michael Myers affermando: “Mi ha sconvolto la loro capacità di comprensione del personaggio; la volontà di voler scavare a fondo nella sua psicologia. Pensavo 'WOW!”.

In una intervista più recente i due autori di questo sequel/reboot hanno avuto modo di commentare il tono della pellicola: “Stiamo cercando di replicare la tensione dell’originale. Puntare tutto su quella tensione e non concentrarsi unicamente sul gore e l'ultra-violenza che è possibile vedere nei film dell'orrore di questi tempi”.

Le riprese del nuovo Halloween inizieranno a gennaio, e la data di uscita, al momento, è ancora fissata per il prossimo ottobre. La pellicola sarà diretta dallo stesso David Gordon Green (Joe, Prince Avalanche).