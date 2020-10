Halloween: un'altra star del franchise favorevole a tornare, ecco chi!

Nel 2018 la saga di Halloween è stata rilanciata con successo da Jason Blum e da David Gordon Green con il reboot omonimo che ha visto il ritorno da protagonista di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode; tuttavia, pare che anche un'altra storica attrice del franchise sia desiderosa di rientrare nella saga horror.

Intervistata da ComicBook, è stata proprio Danielle Harris a proporsi per un suo eventuale ritorno in seno al franchise, che proseguirà con altri due film già girati uno dietro l'altro, ovvero Halloween Kills e Halloween Ends, entrambi diretti ancora da David Gordon Green.

La Harris è nota ai fan del franchise per aver interpretato la figlia di Laurie Strode nei due sequel della saga usciti alla fine degli anni '80 e poi ancora il personaggio di Annie Brackett nei due remake diretti da Rob Zombie (Halloween - The Beginning e Halloween II). "Una volta uscito il prossimo film, se dovessi ricevere una chiamata e se la cosa dovesse avere un senso per me, tornerei di certo. Non ho intenzione di mordere la mano che mi ha nutrito e sarò sempre grata a questo franchise e lo adoro veramente. Ogni volta è come tornare a una specie di campo estivo. E tu sei lì a dire: 'Oh mi siete mancati tanto'. Ti senti sempre come a casa. Mi sono divertita parecchio, ecco cosa provo all'idea di tornare a fare i film di Halloween".

Danielle Harris è l'attrice ad essere apparsa in più film della saga, dopo ovviamente Jamie Lee Curtis e Donald Pleasence; prima di comparire nei remake di Zombie, ha infatti interpretato il personaggio di Jamie Lloyd nei film Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers.

Non ci resta che attendere quindi l'arrivo dei nuovi film del franchise, che secondo John Carpenter non terminerà mai.