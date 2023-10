Halloween 2023, a Hollywood si sta davvero litigando per i costumi da indossare

Alla fine è successo: la storia delle linee guida del sindacato SAG sui costumi da indossare ad Halloween 2023 durante lo sciopero degli attori contro gli studios è diventata veramente una polemica, con tanto di botta e risposta sui social tra le parti coinvolte.

Tutto è iniziato quando Ryan Reynolds ha preso in giro le regole SAG sui costumi per Halloween, col sindacato che ha chiesto agli attori di evitare di indossare abiti ispirati ai personaggi delle proprietà intellettuali degli studios (come i supereroi, o anche Barbie e Mercoledì dei nemici Warner e Netflix). A quel post ironico della star di Deadpool 3 in queste ore è arrivata la risposta ufficiale del sindacato SAG, che piccato ha precisato:

"SAG-AFTRA ha pubblicato linee guida per Halloween in risposta alle domande dei creatori di contenuti e dei membri del sindacato su come sostenere lo sciopero durante queste festività natalizie. Queste linee hanno lo scopo di aiutarvi ad evitare di promuovere il lavoro degli studios durante lo sciopero, ed è l’ultima di una serie di linee guida che abbiamo pubblicato. Ovviamente non si applicheranno ai figli di nessuno”, afferma SAG-AFTRA, rispondendo neanche troppo velatamente al post di Ryan Reynolds, che aveva tirato in ballo proprio la figlia. “Siamo in sciopero per ragioni importanti e lo siamo da quasi 100 giorni. La nostra priorità numero uno rimane riportare gli studi cinematografici al tavolo delle trattative in modo da poter ottenere un accordo equo per i nostri membri e rimettere finalmente il nostro settore al lavoro”, ha concluso la Gilda.

Pochi minuti dopo, però, alla risposta SAG-AFTRA è seguita quella di Mandy Moore, che si è rivolta ai social media per proclamare: “È uno scherzo? Andiamo, SAG: questa sarebbe la roba importante? Ti chiediamo di negoziare in buona fede per nostro conto. Un sacco di persone in ogni ambito di questo settore hanno compiuto enormi sacrifici negli ultimi mesi. Tornate al tavolo e ottenete un accordo equo in modo che tutti possano tornare al lavoro”. Anche Melissa Gilbert, ex presidente del sindacato SAG, ha espresso il suo disappunto: “QUESTA sarebbe la grande mossa che vi è venuta in mente? Letteralmente a nessuno importa cosa si indossa per Halloween: pensate davvero che questo genere di cose, ridicolmente infantili, metterà fine allo sciopero? Ci fate sembrare uno scherzo. Per favore, fate sparire questa regola e andate a negoziare!".

A proposito, non fate vedere al sindacato SAG il nuovo vestito indossato da Lady Gaga, chiaramente ispirato al costume di Harley Quinn.