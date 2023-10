Halloween 2023: 5 terrificanti film da vedere con Plaion Pictures

Pronti all’arrivo della spooky season? Se avete già consultato la line-up di Disney+ per Halloween 2023, vi segnaliamo che anche Plaion Pictures ha in serbo un ricco calderone pieno di film horror in arrivo sulle principali piattaforme digitali.

Si parte da X- A Sexy Horror Story, l'acclamato horror diretto da Ti West e prodotto dalla casa di produzione A24, diretta da Ti West, già considerata un cult. La pellicola si unisce ad altre grandi novità presto disponibili per tutti i clienti Prime Video come Mad Heidi, la folle rivisitazione dell’iconico personaggio amato da grandi e piccini, e The Free Fall e Halloween Party.

Inoltre, gli aficionados del genere horror non possono assolutamente perdersi Terrifier - L'inizio e Communion Girl, disponibili per il noleggio e l’acquisto, oltre a Bad Blood e Halloween Killer sul canale Midnight Factory. I film saranno disponibili per l’acquisto e il noleggio premium su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Sempre per rimanere nel mondo Plaion Pictures, vi ricordiamo che questa settimana Plaion ha annunciato CineMadame, un nuovo canale YouTube che vi consentirà di vedere tantissimi film completi dedicati al mondo e alla figura della donna in modo totalmente gratuito.