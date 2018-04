Halloween 2018: Michael Myers indosserà la sua maschera originale!

Halloween 2018 vedrà Michael Myers indossare la maschera che indossava durante la sua prima apparizione sugli schermi! Il nuovo Halloween è solo un sequel dell'originale e ignorerà il resto della serie. Blumhouse produce il film e sta tirando fuori tutte le "chicche" possibili per i fan.

A partire dal ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode fino all'ideatore della serie John Carpenter, che sarà il produttore esecutivo e comporrà la colonna sonora della pellicola; infine, ciliegina sulla torta, l'interprete del Michael originale, Nick Castle, tornerà in un cameo. Castle interpreterà Michael Myers in un paio di scene, mentre l'attore James Jude Courtney interpreta il personaggio per la maggior parte del film.

Halloween 2018 arriva anche in tempo per celebrare il 40 ° anniversario dell'originale, che ha lanciato l'intero sottogenere slasher nel 1978. Il successo a sorpresa di Halloween ha portato a una serie di sequel e imitazioni come Venerdì 13, ma l'originale è ancora considerato il migliore. Alcuni fan sono rimasti un po' sorpresi quando è stato annunciato che il nuovo film avrebbe ignorato gli altri sequel, ma il co-sceneggiatore Danny McBride ha confermato che renderà omaggio anche agli altri film di Halloween.

Al momento non abbiamo a disposizione nessun dettaglio della storia, come pure non abbiamo foto del look di Michael, la cui storia in questi 40 anni, ignoriamo completamente. Tuttavia, in un'intervista approfondita con Halloween Daily News, l'artista del trucco che cura gli effetti speciali, Christopher Nelson, ha rivelato che Michael indosserà la stessa maschera che indossava durante il primo film. Nelson ha disegnato la maschera per il nuovo film, e apparirà appropriatamente usurata, dopo 4 decenni:

"Il film si svolge 40 anni dopo, quindi non è che sarà fisicamente la stessa identica maschera, non sarà quell'oggetto meraviglioso del 1978. Ma è un punto di partenza. Avevo maschere vecchie di 40 anni da studiare e osservare; guardavo in particolar modo come si rompevano, come raggrinzivano. Ho anche preso in considerazione il contesto del film. Dov'è la maschera ora? E dov'è stata per questi 40 anni? Senza rivelare nulla, l'ho inserita nel contesto e , per farlo, ho avuto a disposizione centinaia di foto e libri."

La maschera dell'originale era una William Shatner Captain Kirk verniciata bianca e alterata per il film. La stessa maschera è tornata per Halloween II, del 1981, ma nonostante abbia avuto luogo nella stessa notte del primo film, la maschera già mostrava segni visibili di decadimento (per via dei 3 anni necessari per produrre il sequel). La maschera originale non somigliava molto a William Shatner e i successivi sequel hanno alterato la maschera di Michael per attenuare ulteriormente la somiglianza.

Halloween 2018 mostrerà Michael che indossa la sua maschera originale; i 40 anni di deterioramento probabilmente l'avranno alterata parecchio, dunque potrebbe davvero apparire molto diversa, rispetto a quella del film originale.

Staremo a vedere.