Halloween 2018: Jason Blum dice che il film sarà fantastico dopo aver visto il "first cut"

Il produttore di Halloween 2018 Jason Blum ha visto il primo taglio del film e sembra entusiasta del risultato. C'è molto entusiasmo per il nuovo film, prodotto da Blumhouse.

Jamie Lee Curtis ritorna nel ruolo del film originale, quello di Laurie Strode, che deve proteggere la sua famiglia quando Michael riappare, 40 anni dopo aver scatenato per la prima volta la sua furia, nel film originale.

Tornerà anche il creatore della serie, John Carpenter - che produrrà e comporrà la colonna sonora - e l'interprete originale di Myers, Nick Castle, farà un cameo. Il ruolo di Castle nel film è stato recentemente chiarito; l'attore James Jude Courtney interpreterà Michael per la maggior parte del film, mentre Castle interpreterà il ruolo di un paio di scene.

La produzione del nuovo Halloween si è conclusa a febbraio, sotto la direzione di David Gordon Green, e il produttore Jason Blum ha rivelato a Digital Spy che ha appena avuto l'opportunità di assistere a un taglio anticipato del film; in breve, è super eccitato:

"Sento che andrà davvero bene, ne ho visto un primo taglio due sere fa. Penso che David abbia fatto un lavoro fantastico. Ha fatto tutto ciò che speravo avrebbe fatto, rispettando il DNA del franchise e apportando qualcosa di completamente nuovo: siamo davvero molto entusiasti di vederlo."

Jason Blum ha avuto anche la possibilità di dare un'occhiata al set sia con la Curtis che con Carpenter:

"Il momento più divertente che ho avuto con [Carpenter] è stato quando l'ho portato sul set, ed ero con lui e Jamie Lee Curtis. Lui è davvero speciale, davvero sorprendente. E' stata, come dire, una riunione perfetta."

Il nuovo Halloween ignorerà ogni altro film della serie, a parte l'originale. Questo è un male necessario in questa fase della serie, dal momento che cercare di legare insieme le varie continuità create negli anni, sarebbe stato quasi impossibile - così come il ritorno di Laurie Strode, il cui personaggio avevano fatto morire nel 2002, in Halloween: Resurrection. Nonostante il film riconoscerà come precedente solo il film originale, il co-sceneggiatore Danny McBride ha recentemente confermato che la pellicola conterrà anche easter egg che strizzano l'occhio agli altri sequel di Halloween.

Chissà che questa nuova pellicola non sia il sequel miliore di tutti quelli visti finora!

Che ne pensate?