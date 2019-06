Halloween 2 sarebbe vicinissimo: inizio delle riprese a settembre e uscita a ottobre 2020

Già una foto con Jason Blum e Jamie Lee Curtis aveva insospettito media e fan su di un possibile e vicino ritorno di Halloween per un secondo capitolo, ma è grazie ad alcune fonti dell'attendibilissimo e fidato Collider che veniamo oggi a conoscenza di interessanti dettagli su Halloween 2.

La produzione di un sequel dell'Halloween di David Gordon Green è sempre stata fuori discussione: con un budget di appena 10 milioni di dollari, infatti, il film sequel diretto del capitolo originale del 1978 ha incassato la bellezza di 255 milioni di dollari nel mondo, altro esempio della lungimiranza produttive e della conoscenza del marcato del mitico Jason Blum.



Il fatto è che non pensavamo potesse arrivare così a breve. Stando infatti alle fonti del sito, le riprese di Halloween 2 dovrebbe cominciare già a fine estate, nel Labor Day (primo lunedì di settembre), per un'uscita prevista poi nelle sale americane il 16 ottobre 2020, a poco meno di due anni di distanza dall'uscita del suo predecessore.



È anche praticamente certo il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode, storica protagonista del franchise horror, mentre Judy Greer e Andi Matichak riprenderanno i rispettivi ruoli della figlia e della nipote di Laurie, nonostante gli accordi tra star e produzione debbano ancora essere chiusi. Saranno introdotti anche nuovi personaggi, vista la carneficina messa in scena in Halloween.



La domanda è: chi dirigerà Halloween 2? Le fonti dicono che David Gordon Green è saldamente legato al progetto, di cui ha anche scritto la sceneggiatura, e la Blumhouse non tenterà certo di rompere questo idillio, visto sia il grande incasso sia l'endorsemente della critica (79% di recensioni positive su Rotten).



Contattato da Collider, un rappresentante della Blumhouse ha rifiutato di commentare le informazioni.