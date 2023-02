Halle Berry va a faccia a terra durante un evento: 'Ogni tanto ci si rompe il culo'

Vedere una star di Hollywood rovinare al suolo non è una novità (per informazioni chiedere all'impacciata per eccellenza, la meravigliosa Jennifer Lawrence): stavolta è toccato ad Halle Berry, che durante un evento di beneficenza è caduta letteralmente faccia a terra quando è stato il momento di salire sul palco per un discorso.

L'attrice, che già qualche tempo fa commentò con filosofia il Razzie ricevuto per Catwoman, non ha però perso tempo a scherzare sull'accaduto: "Ogni tanto ci si rompe il culo! Ciò che è accaduto è stato che... La mia amica Shilla Hekmat mi aveva invitata a parlare durante quest'evento di beneficenza per celebrare questa meravigliosa associazione che ha raccolto fondi per bambini dai bisogni particolari... Dopodiché è successo questo! Sono sbattuta con la faccia a terra" si legge nel post pubblicato su Instagram dalla diretta interessata.

Nel video assistiamo al drammatico momento della caduta, con la povera Halle che si trova effettivamente a fissare negli occhi il pavimento: uno scivolone che l'attrice ha saputo comunque prendere con l'ironia che la contraddistingue, non dimenticando comunque di minacciare i presenti nel caso in cui la cosa fosse finita sui social: "Se vedo questa cosa su internet il mio ragazzo verrà a cercarvi". Incidente diplomatico evitato: a far girare il tutto sul web ci ha pensato Berry stessa!