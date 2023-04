Halle Berry, la star di X-Men risponde ai troll per il suo nudo social di Pasqua!

Domenica la star di X-Men e Moonfall, Halle Berry, ha pubblicato sul proprio account ufficiale social una foto che la mostra senza veli, provocando una forte reazione da parte dei fan, in visibilio per l'attrice. Tra i vari complimenti è comparsa anche qualche critica nei confronti della star, che ha risposto per le rime.

"Immagina di essere sulla cinquantina postando ancora nudi per attirare l'attenzione in menopausa quando dovresti rilassarti con i nipotini. Invecchiare con dignità non è più cosa" ha scritto un utente tra i commenti in merito al nudo di Halle Berry.



Pronta la replica della star di Monster's Ball:"Ragazzi, sapevate che il cuore di un gambero si trova nella sua testa?" inviando chiaramente una frecciatina a tutte quelle persone, come il commentatore citato sopra, che hanno criticato la sua scelta di pubblicare un nudo alla sua età.



Di recente, Halle Berry ha recitato in Moonfall, l'ultimo film diretto da Roland Emmerich, al fianco di John Bradley, Patrick Wilson, Charlie Plummer e Michael Peña.



In una precedente intervista Halle Berry aveva parlato in questi termini della vecchiaia:"Invecchieremo tutti... La nostra pelle si raggrinzirà e avremo un aspetto diverso. Vedo le cose cambiare con il mio viso e il mio corpo, ma non ho mai messo tutte le uova in quel paniere. Ho sempre saputo che la bellezza è più profonda del corpo fisico nel quale cammini".



Non perdetevi il trailer di Moonfall, l'ultimo film interpretato da Halle Berry.