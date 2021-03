Halle Berry, la star di X-Men protagonista del nuovo film Netflix con Mark Wahlberg

Dopo aver acquisito i diritti del suo debutto alla regia, Netflix ha deciso d'imbastire un'ulteriore collaborazione con Halle Berry, ingaggiata come star del film Our Man From Jersey, al fianco di Mark Wahlberg. David Guggenheim ha scritto la sceneggiatura del thriller, con Wahlberg e Stephen Levinson impegnati nella produzione.

I dettagli della trama attualmente sono ignoti ma il film è descritto come una sorta di 'James Bond operaio'. Secondo gli addetti ai lavori il programma è quello di girare il film all'inizio del prossimo anno a Londra.

Halle Berry è reduce dalla sua opera prima, Bruised, presentata in anteprima al Toronto International Film Festival, dove ha ottenuto recensioni entusiastiche per quanto sia stato ritenuto impressionante il suo lavoro come regista esordiente e per la sua performance come attrice.



Il film ha impressionato soprattutto Netflix, che si è aggiudicato i diritti di distribuzione. Oltre a Bruised, Halle Berry ha lavorato di recente in John Wick 3 - Parabellum e in Moonfall di Roland Emmerich. Qualche mese fa Berry ha espresso la sua delusione per Catwoman, forse il suo più grande flop in carriera, giudicato dall'attrice 'in anticipo sui tempi'.

Nel corso della sua carriera Halle Berry ha recitato in film del calibro di Monster's Ball - L'ombra della vita, che le valse l'Oscar alla miglior attrice protagonista, e nel franchise degli X-Men nel ruolo di Tempesta.



Nel 2020 Halle Berry ha fatto impazzire i fan su Instagram, nel giorno del suo 54° compleanno.