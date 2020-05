Halle Berry, la star di X-Men fa impazzire Instagram: il clamoroso nudo sul social

Halle Berry, interprete di Tempesta in X-Men di Bryan Singer, che torna in tv stasera, ha lasciato il segno su Instagram: l'attrice 53enne vincitrice di un Oscar è apparsa nuda in una foto condivisa dal sito di salute e benessere Re-Spin e che potete vedere in calce all'articolo.

L'immagine risale alla gravidanza dell'attrice ed è stata resa pubblica per celebrare la forza di tutte le madri: solitamente molto riservata circa la propria vita personale, Halle Berry è madre di Nahla (12 anni) e Maceo (6 anni), che ha dovuto recentemente difendere dagli attacchi dei social dopo la pubblicazione di una foto in cui il bimbo indossava dei tacchi a spillo.

Nel post in basso, pubblicato in occasione della scorsa festa della mamma, anche una citazione dello scrittore Rudyard Kipling: "Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha fatto le madri."

Vi ricordiamo che gli X-Men torneranno prossimamente con una nuova versione realizzata dai Marvel Studios, con la Disney che detiene i diritti dei personaggi dopo la fusione con la Fox. Tra i prossimi progetti dello studio cinematografico di Kevin Feige anche Thor: Love & Thunder (11 febbraio 2022), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 marzo 2022), Black Panther II di Ryan Coogler (6 maggio 2022) e Captain Marvel 2 (8 luglio 2022). Nel frattempo il primo film ad arrivare in sala con la riapertura dei cinema sarà Black Widow, che uscirà a novembre.

