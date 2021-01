Halle Berry, la star di X-Men abbraccia lo stile di vita senza pantaloni in una nuova foto

La quarantena imposta dalla pandemia di Coronavirus ha cambiato molte abitudini delle persone, in primis il tipo di abbigliamento quotidiano. Vivendo molte giornate in casa, le persone hanno spesso privilegiato la tuta da indossare nell'ambiente domestico, anche durante lo smart-working. Oppure uno stile diverso, come quello di Halle Berry.

E lo stile è quello definito pants-free, ovvero senza pantaloni, come dimostra la foto dell'attrice premio Oscar. Non si tratta della prima volta che Halle Berry sfoggia questo tipo di look ma ora per la star di X-Men sembra davvero diventato un'abitudine.

Un look certamente confortevole che sembra sia stato abbracciato da diverse star di Hollywood, come dimostrano le parole scherzose di Alexandra Daddario.



"In realtà ho visto un paio di jeans nel mio armadio e non ero sicura di cosa fossero. Ho deciso d'indossarli e, onestamente, perché mai prima d'ora abbiamo indossato quelle cose?" ha dichiarato la star di Baywatch.

Bisogna sottolineare come Halle Berry ben prima della pandemia era nota per essere una persona molto avvezza ad indossare leggings e altri abiti ginnici, mantenendosi sempre in forma e abbracciando uno stile di vita sano.

Attualmente Berry è impegnata nelle riprese del nuovo film di Roland Emmerich, Moonfall.



