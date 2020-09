Halle Berry sullo spin-off di 007 incentrato su Jinx: 'Una grossa delusione'

Halle Berry è diventata una delle Bond Girl più memorabili del franchise di 007 James Bond grazie al suo ruolo di Jinx nel film del 2002 La morte può attendere, memorabile al punto che all'epoca si pensò di realizzare uno spin-off incentrato sul suo personaggio.

Il franchise però di lì a qualche anno sarebbe stato riavviato con Daniel Craig e Casino Royale, e la star di X-Men perse quel treno per sempre: a distanza di quasi vent'anni in una nuova intervista promozionale ha rivelato i motivi dietro alla cancellazione di quel curioso progetto.

Secondo la Berry, sebbene i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero davvero intenzionati a produrre il film, allo stesso tempo la MGM non era disposta a pagare gli $80 milioni di dollari stimati per il budget dello spin-off su Jinx, che arrivò a tanto così dal diventare realtà.

"E' stato molto deludente per me", ha ricordato l'attrice, che in quel periodo veniva dal successo della saga di X-Men, l'Oscar per Monster's Ball ed era probabilmente la più grande e venerata attrice che Hollywood potesse vantare all'epoca. "Forse quel film era in anticipo sui tempi. Nessuno era pronto a investire così tanto denaro su una star femminile nera, e per un film d'azione per giunta. Semplicemente non erano sicuri del suo valore.".

Oggi, invece, il ruolo della donna nei blockbuster è cambiato totalmente: a tal proposito anche il prossimo 007 No Time to Die promette di dare rilevanza come mai prima d'ora ai personaggi femminili, grazie ai ruoli centrali di Léa Seydoux, Ana de Armas, Naomi Harris e soprattutto Lashana Lynch, che sarà effettivamente una nuova agente doppio-zero subentrata a Bond dopo il ritiro a vita privata di quest'ultimo al termine del precedente film Spectre.

Per altri approfondimenti ecco il nuovo trailer di No Time To Die, che sarà l'ultimo film della saga interpretato da Daniel Craig.