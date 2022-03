Halle Berry sciocca i fan: il taglio alla Tempesta anticipa un cameo in Doctor Strange 2?

Nonostante manchino poco meno di due mesi all'uscita del film, i lavori per Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarebbero ancora in corso, motivo per cui i fan sono letteralmente impazziti per il nuovo scioccante taglio di capelli di Halle Berry.

Dopo che in questi giorni si è parlato senza soluzione di continuità del ritorno del Charles Xavier di Patrick Stewart, infatti, Halle Berry ha sfoggiato sui social un taglio di capelli ispirato a quello di Tempesta, ruolo di X-Woman che la star ha interpretato nella saga cinematografica degli X-Men. La cosa ovviamente ha fatto esplodere i social, portando i fan dell'attrice a pensare che la nuova acconciatura sia stata realizzata appositamente per un cameo nei panni di Tempesta in Doctor Strange 2.

Ricordiamo che Halle Berry, che in precedenza ha interpretato Ororo Munroe / Tempesta al fianco del Professor X di Patrick Stewart, ha già parlato dell'idea di tornare a interpretare Tempesta o Catwoman, altra supereroina (ma di casa DC) interpretata dalla star nell'omonimo film del 2004: "Tornerei volentieri nei panni dei due personaggi, ad essere onesti", aveva detto Halle Berry a ComicBook all'inizio del 2022. "Ho amato sia Tempesta che Catwoman, e sono sempre stata molto grata per aver potuto interpretarle e far parte di quei grandi franchise. Quindi si, tornerei volentieri ad interpretarle oggi."

Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà il 3 maggio in Italia. Secondo voi ci sarà anche Tempesta? Ditecelo nei commenti!