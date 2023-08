Halle Berry e quella scena di sesso quasi fatale: 'Stavo soffocando'

Le storie provenienti dai dietro le quinte di 007 sono sempre caratterizzate da acrobazie o stunt finiti più o meno male. Racconto un pò diverso riguarda Halle Berry che durante le riprese di La morte può attendere dove rischiò il soffocamento durante una scena di seduzione.

Tra le tantissime storie che girano intorno a 007, una delle più famose riguarda sicuramente il rifiuto di Liam Neeson di vestire i panni di James Bond. Nel caso di La morte può attendere, si sfiorò un incidente mortale durante le riprese di una scena di sesso che vedeva coinvolta la Bond Girl interpretata da Halle Berry e Pierce Brosnan che, all'epoca, vestiva i panni dell'agente segreto più famoso della storia del cinema. L'attrice, che stava recitando una scena di seduzione, finì per strozzarsi con un pezzo di cibo che stava masticando.

Raccontando l'evento, la Berry svelò che Brosnan le fece la manovra di Heimlich aiutandola in quel momento di difficoltà. "Non una scena d'azione, ma una volta stavo girando una scena con Pierce Brosnan in La morte può attendere. Dovevo essere tutta sexy e cercare di sedurlo con un fico, e poi finisco per soffocarmi. [Ride] Doveva alzarsi e fare l'Heimlich... Quindi non è sexy." ha raccontato l'attrice ai microfoni del The Tonight Show.

In attesa di sapere chi sarà il prossimo James Bond, Idris Elba ha detto di aver rifiutato il ruolo poiché era diventata una questione razziale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!