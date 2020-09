Halle Berry rivela il suo nuovo fidanzato su Instagram: ecco la foto!

Halle Berry ha confermato l'identità della sua nuova fiamma tramite un post pubblicato nelle scorse ore sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram.

Dopo settimane di speculazione i fan adesso sanno la verità: la star di 007 James Bond: La morte può attendere e John Wick: Capitolo 3 - Parabellum ha trovato un nuovo amore in Van Hunt, come dimostra la foto in calce all'articolo nella quale la Berry sfoggia una t-shirt con il logo del cantante.

L'amatissima vincitrice del premio Oscar ha stuzzicato i suoi follower per mesi, senza mai svelare l'identità del nuovo compagno, ma la didascalia di accompagnamento al post non lascia dubbi: "Adesso lo sapete ..." ha scritto Halle Berry, a dir poco soddisfatta e serena nella foto pubblicata.

Il nuovo post della star arriva due settimane dopo che Van Hunt aveva condiviso un selfie nel quale l'attrice di Catwoman gli baciava la guancia. "I baci arrivano con dolcezza", aveva scritto il cantante, ma Halle Berry aveva confessato di amare la vita da single, che si è goduta dopo il divorzio dall'attore francese Olivier Martinez. Durante una live chat su Instagram con l'amica Lena Waithe, l'attrice ha dichiarato: "Ho imparato molto stando da sola con i miei figli. Ho deciso di prendermi del tempo. Sono una persona molto orientata alle relazioni; voglio sempre stare con qualcuno. Ma ho deciso di aspettare. Ed è stato così bello essere single che penso che potrei rimanere così!"

A quanto pare ha cambiato idea.