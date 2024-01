Halle Berry rinuncia ai pantaloni nella nuova foto: 'Benvenuto 2024!'

Negli anni ci sono stati diversi attori che sono stati in grado di farsi in nome ad Hollywood, ma poche star hanno il carisma necessario per arrivare ai livelli di Halle Berry. L'attrice rappresenta infatti una vera icona di stile, tanto che sui social è molto seguita anche per questo aspetto che la caratterizza.

Ecco infatti che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Catwoman, la ex donna gatto è tornata a far parlare di sé con un nuovo post su Instagram.

Si tratta di un modo decisamente fiammeggiante per iniziare il 2024, e siamo più che certi che tra i suoi followers troveremo chi è d'accordo con noi.

Questo perché Halle Berry ha deciso di immortalarsi in ascensore, pronta ad accogliere il nuovo anno indossando uno scintillante blazer dorato. Stavolta però ha deciso di dire addio ai pantaloni!

Inutile dire che nei commenti sotto al post, che potete trovare come sempre in calce a questa notizia, in molti si sono lasciati andare, con frasi del tipo: "Stai benissimo, regina!".

L'attrice non ha mai fatto mistero della sua ferrea volontà di tenersi in forma nonostante i suoi 57 anni, che però sembra non sentire minimamente. Voi che ne pensate? Oltretutto, sapevate che Halle Berry ha girato una scena di sesso che poteva esserle fatale?