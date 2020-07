Halle Berry, quando la sua sexy Catwoman le portò un clamoroso e rarissimo record

Sedici anni fa arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo Catwoman, cinecomic tratto dai fumetti DC con protagonista Halle Berry che molti si sono sforzati di dimenticare ma che oggi esiste ancora, e che stasera torna in tv su Italia 1.

Solitamente ospite dei gradini più bassi delle classifiche dei cinecomic, il film diretto dal regista francese Jean-Christophe Comar in arte Pitof, che tra gli altri include nel suo cast anche Sharon Stone, permise alla sua star principale di stabilire un record clamoroso e rarissimo.

Grazie alla sua 'interpretazione', infatti, Halle Berry è diventata solo la sesta persona nella storia ad ottenere sia un Premio Oscar che un Razzie Award: il primo le fu conferito per la parte in Monster's Ball - L'ombra della vita, mentre il secondo lo 'vinse' proprio per il film su Selina Kyle, con la prova che fu considerata quella della peggior attrice dell'anno. Inoltre, proprio la Berry quell'anno divenne la prima ad accettare il premio Razzie di persona, presentandosi sul palco con orgoglio tenendo in una mano il poco ambito riconoscimento e nell'altra il succitato Oscar. Tenne persino un breve ma esilarante discorso di ringraziamento, durante il quale fingendosi commossa disse: "Vorrei ringraziare la Warner Brothers, per avermi fatto fare questo meraviglioso film!"

Potete vederlo in basso.

