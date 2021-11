Halle Berry pronta per il remake di Catwoman: 'Mi piacerebbe dirigerlo'

Halle Berry ha vinto il Razzie Award per Catwoman ma nonostante tutto, l'attrice non rimpiange di aver fatto parte di questo deludente cinecomic. La sensualissima interprete di Patience Phillips spera addirittura che venga realizzato un remake della pellicola, a cui però vorrebbe prendere parte in veste di regista.

"Mi piacerebbe dirigere Catwoman", ha rivelato l'attrice, sottolineando che vorrebbe totalmente riscrivere la storia alla luce della sua attuale esperienza: "Ora riesco a capire tante cose, sapendo quello che so, avendo tutta questa esperienza, potrei reinventare questa storia e renderla più giusta. Si tratta di un film scritto totalmente nel modo sbagliato. Ho avuto modo di immaginare sotto una luce diversa questa pellicola. Vorrei poter tornare indietro e scrivere qualcosa di totalmente differente su Catwoman e dar vita ad un remake degno di nota".

Halle Berry si è detta più volte felice del ruolo di Catwoman, nonostante abbia riconosciuto nel corso degli anni che questa pellicola non rende giustizia al personaggio: "Vorrei che Catwoman salvasse il mondo come fa la maggior parte dei supereroi maschi, e non solo farle salvare un mucchio di donne da una crema miracolosa. Sai, alzerei la posta in gioco molto più in alto. Penso che dovrebbe più inclusivo sia per gli uomini che per le donne".

Voi cosa ne pensate? Sarebbe giusto un remake per Catwoman? Ditecelo nei commenti.