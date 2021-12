Halle Berry pazza di Zendaya: 'Farà meglio di me in meno tempo'

Zendaya vive un momento di incredibile popolarità: attualmente in sala con Spider-Man: No Way Home e la sua MJ, la star di Euphoria si è recentemente messa in mostra anche grazie al Dune di Denis Villeneuve, confermando le grandi aspettative per la sua ancora giovane carriera e incantando anche colleghe di grande esperienza come Halle Berry.

Proprio l'ex-Catwoman, che già di recente aveva elogiato Zendaya dopo Malcom & Marie, è tornata a parlare della giovanissima attrice dopo la sua performance nei panni di MJ nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe, indicandola come presente e futuro dell'industria cinematografica.

"Sarà in grado di scrivere, dirigere e arrivare più lontano di me in meno tempo. [...] È incredibilmente talentosa, è così giovane ed ha già vinto un Emmy. La più giovane di sempre per una serie drammatica" sono state le parole di Berry, a cui subito hanno fatto seguito i ringraziamenti della diretta interessata: "Sono incredibilmente onorata, lei è sempre stata di grande supporto. Ogni volta che la incontro trova sempre il tempo di fermarsi a parlare e per me ha sempre parole di affetto e di incoraggiamento".

Siete d'accordo con il parere di Halle Berry su Zendaya?