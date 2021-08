Halle Berry orgogliosa di Catwoman: 'Sono stata pagata un sacco di soldi, va benissimo!'

Sono passati diciassette anni da quando Halle Berry si è infilata nella tuta di Catwoman per essere la star del primo (e finora unico) film stand-alone incentrato sulla famosa avversaria, spalla e amante di Batman.

Alla sua uscita il film è stato un famigerato flop, incassando solo $82 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di $100 milioni di dollari, ed è stato notoriamente distrutto dalla critica, ancora oggi considerato uno dei peggiori cinecomic di tutti i tempi. Halle Berry però ha orgogliosamente dichiarato di non ha rimpianti, rivelando ad Entertainment Weekly che la sua performance - che le valse un Razzie Award per la peggior attrice - le fece guadagnare una montagna di soldi.

"È stato uno dei più grandi stipendi di tutta la mia vita, e non c'è niente di sbagliato in questo", ha dichiarato l'attrice. "Non voglio pensare: 'Oh, devo fare solo cose che siano degne di un premio'. Che cos'è una performance degna di un premio, poi?". Nel corso dell'intervista Halle Berry ha parlato a lungo della sua carriera e dei ruoli che ha deciso di interpretare, osservando che anche dopo aver vinto un Emmy, un Golden Globe e un Oscar i tipi di ruoli che le venivano offerti erano comunque sorprendenti. "Quando ottieni una vittoria storica come quella, pensi, 'Oh, adesso tutto cambierà radicalmente.' E mi ha cambiato radicalmente, ma come persona. Da un punto di vista professionale, invece, non ha cambiato il mio posto nel mondo del business da un giorno all'altro. Dovevo ancora rimettermi in gioco continuamente. Dovevo ancora lottare per ottenere quello che volevo."

Ricordiamo che Halle Berry esordirà come regista per Bruised, nuovo film Netflix nel quale è anche attrice protagonista e interpreta una lottatrice di MMA. Per quanto riguarda Catwoman, la rivedremo l'anno prossimo interpretata da Zoe Kravitz nell'attesissimo The Batman con Robert Pattinson, in uscita a marzo 2022.