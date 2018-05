Halle Berry e molti altri attori entrano nel cast di John Wick: Chapter 3

Dopo le voci di corridoio di qualche settimana fa, arriva la conferma ufficiale proprio da parte di Halle Berry. L'attrice di X-Men è entrata a far parte ufficialmente del cast di John Wick: Chapter 3 nel ruolo di Sofia.

L'attrice di Monster's Ball - L'ombra della vita e di Kingsman - Il cerchio d'oro affiancherà il protagonista del franchise, Keanu Reeves, che riprende i panni - ormai iconici - di John Wick. Ma non solo Halle Berry: la Lionsgate ha annunciato altri nomi che entreranno a far parte del terzo episodio.

Asia Kate Dillon (Orange is the New Black), Mark Dacascos (Brotherhood of the Wolf) e Jason Mantzoukas (The League) saranno tutti parte del cast, insieme a Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman e Tiger Hu Chen i quali affronteranno il protagonista. La Dillon interpreterà The Adjudicator of the High Table, Dacascos l'assassino noto come Zero mentre Mantzoukas un personaggio chiamato Tick Tock Man.

Da segnalare anche la presenza di Anjelica Huston. L'attrice darà il volto ad un personaggio chiamato Il Direttore. Ian McShane, Common, Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ruby Rose riprenderanno i loro ruoli dai precedenti episodi mentre Hiroyuki Sanada (Wolverine - L'immortale) dovrebbe interpretare l'antagonista principale del film. Scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 3 è atteso per maggio 2019.