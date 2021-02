Halle Berry, i migliori film della star di Catwoman secondo la critica

In attesa di rivederla nel disaster movie Moonfall di Roland Emmerich, Halle Berry quest’anno celebra i suoi 30 anni di carriera a Hollywood. Una carriera ricca di soddisfazioni, tra cui un premio Oscar come migliore attrice protagonista, e una serie di interpretazioni memorabili: ecco i suoi migliori 10 film secondo la critica.

Come sempre, per scoprire quali pellicole in cui ha recitato la star sono riusciti a conquistare maggiormente i favori dei recensori, abbiamo preso in esame i punteggi indicati dagli aggregatori di recensioni più famosi al mondo: Rotten Tomatoes e Metacritic. Come potete vedere di seguito, nel primo a trionfare troviamo uno dei cinecomic più apprezzati dell'ultimo decennio, mentre nella classifica del secondo svetta il dramma romantico Jungle Fever di Spike Lee. In entrambe le liste non poteva poi mancare Monster's Ball - L'ombra della vita, il film di Marc Forster che le è valsa un Academy Award nell'edizione del 2022.

Ecco le liste complete:

Rotten Tomatoes

1. X-Men: Giorni di un futuro passato (90%)

2. John Wick 3 - Parabellum (89%)

3. X-Men 2 (85%)

4. Monster's Ball - L'ombra della vita (85%)

5. X-Men (82%)

6. Jungle Fever (81%)

7. Bullworth - Il senatore (76%)

8. Cloud Atlas (66%)

9. Decisione critica (65%)

10. Noi due sconosciuti (65%)

Metacritic

1. Jungle Fever (78)

2. X-Men: Giorni di un futuro passato (75)

3. Bullworth - Il senatore 7(5)

4. John Wick 3 - Parabellum (73)

5. Monster's Ball - L'ombra della vita (69)

6. X-Men 2 (68)

7. X-Men (64)

8. Robots (64)

9. Noi due sconosciuti (63)

10. Decisione critica (62)

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste scelte?