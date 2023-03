Halle Berry: l'interprete di Tempesta reagisce un meme virale sugli X-Men

Famosa nel mondo dei cinecomic per aver interpretato Ororo Munroe/Tempesta nel franchise degli X-Men e Catwoman, Halle Berry ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera di saper prendersi gioco di se stessa senza problemi e anche uno spiccato senso dell'umorismo.

Dopo aver scherzosamente commentato il suo ultimo scivolone, l'attrice ha risposto con una gif ad un meme diventato virale sui social media, pubblicato dall'utente di Twitter @Steph_I_Will. Nel meme in questione, che vi lasciamo in calce alla notizia, vediamo un'immagine dello Charles Xavier di Patrick Stewart di fianco ad una immagine di Berrry risalente alla comedy del 1997 B*A*P*S (uscita in Italia con il titolo "Vita da principesse").

La didascalia recita: "Ororo, mi senti? Mi chiamo Professor Charles Xavier. Sto organizzando una scuola per persone dotate proprio come te. Vuoi farti volare via?" Appena uscito nelle sale, B*A*P*S ha ricevuto recensioni in gran parte negative dalla critica, sebbene da allora sia diventato un cult, soprattutto per la Black Hollywood.

Inoltre, Halle Berry è stata presa di mira anche quando il primo film degli X-Men uscì nel 2000, soprattutto a causa "dell'accento africano" della suo personaggio e della bizzarra parrucca che è stata costretta ad indossare.

Per salutarvi, vi lasciamo con il commento di Halle Berry riguardante il suo Razzie Award.