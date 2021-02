Halle Berry incorona Zendaya dopo Malcolm & Marie: 'Questo è solo l'inizio'

Zendaya è senza ombra di dubbio una delle stelle più lucenti del panorama cinematografico di questi ultimi anni: tra Euphoria, Spider-Man, Malcolm & Marie e con un Dune in arrivo, la star originaria di Oakland è ormai lanciata verso un successo che nessuno sembra poterle portar via, come confermano le parole di Halle Berry.

Su Instagram, infatti, l'ex-Catwoman ha voluto dimostrare la sua immensa stima per la sua giovanissima collega rivolgendole un sentitissimo elogio: "Zendaya è un faro e una fonte d'ispirazione per molti. Nel 2020 gettato le fondamenta diventando la donna più giovane a vincere un Golden Globe come Miglior attrice protagonista. Segnatevi le mie parole quando vi dico che questa è solo la prima di tante barriere che continuerà a buttare giù" si legge nel post di Berry.

L'attrice conclude, rivolgendosi direttamente alla star di Euphoria: "Continua a mostrare la via e a batterti per gli altri. E, più importante di tutto... Continua ad essere te stessa, senza compromessi". Parole che sanno di vera e propria investitura e che, siamo sicuri, la nostra Zendaya accoglierà con grande piacere! Nel frattempo, Malcolm & Marie è già entrato nella top 10 di Netflix; ecco, invece, quali film con Zendaya dovreste recuperare dopo Malcolm & Marie.