Halle Berry o Halle Bailey? La star di X-Men scambiata per la protagonista de La sirenetta

Dopo qualche anno lontano dai riflettori, Halle Berry si è rimessa in gioco con la recente apparizione in John Wick 3 e il debutto alla regia con Bruised di Netflix, senza contare i futuri progetti in sviluppo: tra questi, però, lo ricordiamo, NON c'è il remake live action de La Sirenetta.

E a quanto pare ribadirlo serve, perché sui social ci sono parecchi fan che ancora fanno confusione: in queste ore, infatti, Halle Berry è stata nuovamente confusa per Halle Bailey, la giovane attrice scelta dalla Disney per interpretare Ariel nel remake live-action di prossima uscita. Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, un follower di Halle Berry le ha scritto: "Non vedo l'ora di vederti sotto il mare", aggiungendo perfino una emoticon a forma di Sirenetta. La diplomatica risposta della star di 007 e X-Men non è tardata ad arrivare: "Hai sbagliato Halle! Ma anche io non vedo l'ora di vederla".

Halle Bailey è stata scelta per il ruolo di Ariel quando aveva solo 19 anni: purtroppo la pandemia ha rallentato notevolmente lo sviluppo del film, le cui riprese sono state completate solamente quest'anno, con la Bailey che nel frattempo ha raggiunto i 21 anni. Ricordiamo che il remake live-action de La Sirenetta promette diverse novità per i fan che conoscono l'originale animato, incluse nuove canzoni originali.

Il film ha una data di uscita stabilita per il 26 maggio 2023, ma nel frattempo ci sono molti altri remake live-action in arrivo nel prossimo futuro della Disney: nel 2022 usciranno infatti Pinocchio di Robert Zemeckis e Peter Pan & Wendy di David Lowery, entrambi in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.