Halle Berry in formissima: il video in topless su Instagram fa impazzire i fan

Il tempo passa ma Halle Berry non perde un colpo: l'ex-star di Catwoman continua a far sfoggio del suo fisico invidiabile tramite i propri account social, attraverso i quali non manca spesso e volentieri di far perdere la testa ai fan con foto e video che la ritraggono sempre in forma smagliante.

L'ultimo video postato, ad esempio, ritrae l'attrice intenta a godersi un po' di meritato relax con il compagno Van Hunt: i due si godono il panorama mentre la nostra accenna qualche passo di danza sulle note di un pezzo proprio del cantante statunitense e ancora una volta Berry si mostra in topless, rinnovando l'abitudine già presa da qualche tempo e testimoniata più di una volta proprio dai suoi post social.

Insomma, siamo sicuri che i due abbiano trascorso un San Valentino all'insegna del relax e del romanticismo, come dimostra il video che ha fatto immediatamente accorrere migliaia di fan letteralmente impazziti per la forma fisica sempre perfetta sfoggiata dalla star di Codice: Swordfish. A proposito di cinema, vi ricordiamo che l'ultima apparizione di Halle Berry sul grande schermo risale al 2019 per John Wick 3, mentre non sappiamo ancora quali saranno i suoi prossimi progetti. Proprio Berry, nel frattempo, ha recentemente ammesso di essersi pentita di aver partecipato a Catwoman.