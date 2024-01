Halle Berry, che fine ha fatto il film sci-fi The Mothership? Netflix potrebbe scartarlo

Netflix pare essersi defilato dalla distribuzione di The Mothership, lo sci-fi di Matt Charman con protagonista Halle Berry. Il colosso dello streaming ha deciso di scartare il film? La situazione potrebbe essere un po' diversa, secondo Jeff Sneider, convinto che la ragione sia da attribuire ai recenti sviluppi in seno a Hollywood.

Non sarebbe a causa dei tanto sbandierati vantaggi fiscali che in passato hanno portato diverse major a cancellare la distribuzione di progetti già completati. Secondo Sneider, per The Mothership avrebbero dovuto essere organizzate significative riprese che avrebbero comportato dei costi molto elevati. Un altro ostacolo è rappresentato dalla presenza nel cast di due giovani attori nei ruoli principali, considerevolmente cresciuti negli ultimi due anni, quelli trascorsi dalla fine delle riprese.



Sneider ha sottolineato che il costo delle riprese in realtà non è stato il fattore maggiormente significativo ma i prolungati ritardi nella post-produzione di The Mothership hanno contribuito, parzialmente, alla decisione. Nel frattempo, il capo della sezione cinema Scott Stuber si è dimesso da Netflix. Un cambio che potrebbe influire anche sul futuro del film di Charman?

Oltre a Halle Berry, il cast comprende anche Molly Parker, Omari Hardwick, Sydney Lemmon, John Ortiz e Paul Guilfoyle.



Vi terremo aggiornati nel caso ci fossero ulteriori novità sulla vicenda: gli spettatori potranno vedere prima o poi The Mothership al cinema o in streaming?

Tra le star più acclamate di Hollywood, Halle Berry conquistò uno strano record grazie allo sfortunato Catwoman.