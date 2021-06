Halle Berry, l'ex-Catwoman festeggia in topless l'arrivo del Pride Month

Con l'arrivo del Pride Month 2021, vale a dire il mese dedicato alla celebrazione della comunità LGBTQ+ e segnato da eventi di portata mondiale come il Gay Pride, più di una star è scesa in campo per sostenere i diritti della popolazione omosessuale o più genericamente non-binaria: tra i volti noti coinvolti troviamo quello di Halle Berry.

L'ex-star di Catwoman non ha mai nascosto il suo appoggio alle battaglie legate alla comunità arcobaleno e anche stavolta non ha perso occasione per mostrar loro il proprio supporto, postando su Twitter una foto che ha immediatamente fatto impazzire i suoi follower.

Già nei mesi scorsi avevamo visto Halle Berry sfoggiare il suo fisico in spiaggia, ma la nostra è andata oltre in occasione di questo Pride Month: "L'amore è SEMPRE la risposta" scrive l'attrice postando una foto che la ritrae di spalle in topless, con tanto di gonna arcobaleno a ricordare lo scopo del post.

Il social dei cinguettii è dunque immediatamente stato invaso di commenti d'apprezzamento per il post dell'attrice, tra chi appoggia il messaggio del post e chi, invece, fa i complimenti alla star per il suo fisico. Tornando a parlare di cinema, comunque, qualche tempo fa Halle Berry è tornata a parlare dell'insuccesso del suo Catwoman.