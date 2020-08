Halle Berry: tutte le curiosità su The Call, incluso l'improvviso ricovero in ospedale!

Stasera torna in tv The Call, thriller del 2013 diretto da Brad Anderson con protagonista la superstar Halle Berry, che ha da poco compiuto 54 anni e fatto esplodere Instagram con una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale.

Per prepararvi alla visione di The Call, come al solito, abbiamo riunito le maggiori curiosità e i più interessanti retroscena sulla produzione. Scopriteli qui sotto:

Dopo diversi anni, The Call ha rappresentato il primo grande successo di Halle Berry al di fuori del franchise di X-Men. Il costo però è stato abbastanza alto: la star infatti ha subito un trauma cranico in una scena di combattimento ed è stata portata d'urgenza in ospedale, dove per fortuna gli accertamenti del caso hanno escluso conseguenze.

Il piano originale era di girare il film in California, approfittando dei crediti d'imposta dello stato. Tuttavia, è stato scoperto che il tempo di attesa per ricevere gli sgravi fiscali era troppo lungo, quindi si decise di cercare una nuova location per le riprese e il team di produzione si spostò a Ottawa, in Canada.

Halle Berry era stata scelta per il ruolo principale ai tempi in cui il film fu pensato per la regia di Joel Schumacher, che però abbandonò la produzione e fu sostituito da Brad Anderson. Anche la Berry a quel punto si era ritirata a causa di conflitti di agenda, ma pur di averla Anderson riuscì a far anticipare la data di inizio delle riprese, e allora lei tornò nel ruolo principale.

La star ha visitato un vero call center e ha frequentato gli operatori del 911 per prepararsi al suo ruolo. Dopo l'esperienza definì quel tipo di lavoro emotivamente molto stressante.

