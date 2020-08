Halle Berry compie 54 anni e fa impazzire i fan su Instagram

Nata a Cleveland il 14 agosto del 1966, Halle Berry ieri ha festeggiato i suoi 54 anni ma la sua incredibile bellezza non accenna a scomparire, come dimostra la foto condivisa su Instagram dalla star.

Celebre per aver partecipato a film quali X-Men, 007: La morte può attendere e Monster's Ball - L'ombra della vita, ruolo che le è valso l'Orso d'Argento al Festival di Berlino e il premio Oscar come migliore attrice protagonista, la Berry ha festeggiato il suo compleanno pubblicando sui social uno scatto in bikini mentre sfreccia su uno skateboard per le strade della California.

Al post, che potete trovare in calce all'articolo, hanno risposto con i loro auguri le colleghe Octavia Spencer, Reese Witherspoon, Julian Moore e Kerry Washington.

Dopo essere apparsa l'anno scorso in John Wick 3 - Parabellum, l'attrice firmerà il suo esordio alla regia con Bruised, dramma sportivo che la vedrà nei panni di una combattente di MMA e il cui debutto è atteso alla prossima edizione del Festival di Toronto. Prossimamente reciterà anche al fianco di Josh Gad in Moonfall, nuovo film catastrofico di Roland Emmerich che vedrà l'umanità alle prese con la caduta della Luna sulla Terra.



