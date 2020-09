Halle Berry commenta il fiasco di Catwoman: 'Avevo fiutato qualcosa di marcio'

La superstar Halle Berry ha ammesso in una nuova intervista che sapeva che il cinecomic Catwoman del 2004 sarebbe stato un film problematico, e a quanto pare lo aveva capito già durante le riprese dirette da Pitof.

"La storia non sembrava del tutto giusta", ha detto recentemente la Berry a Variety. "Ricordo di aver chiesto: 'Perché Catwoman non può salvare il mondo come fanno Batman e Superman? Perché sta solo salvando le donne da una crema per il viso che gli spacca la faccia?'"

L'attrice ha aggiunto: "Ma ero solo l'attrice, ed ero pagata per quello. Non ero il regista. Ho avuto ben poca voce in capitolo".

Nel film del 2004, Catwoman affronta il malvagio capo di un marchio di cosmetici, interpretato da Sharon Stone. Il film si è rivelato un flop al botteghino ed è stato letteralmente distrutto dalla critica, con la Berry che quell'anno divenne l'unica attrice a vincere contemporaneamente un Oscar e un Razzie Awards. Il ruolo di Selina Kyle/Catwoman è stato anche interpretato da Michelle Pfeiffer (Batman Returns del 1992) e Anne Hathaway (The Dark Knight Rises del 2012), mentre Zoë Kravitz sarà la prossima ad ereditare la parte per l'attesissimo The Batman del 2021. Quando la figlia di Lenny Kravitz venne annunciata nel film nel 2019, la Berry si è congratulata su Twitter, dicendo: "Continua a brillare, regina, e benvenuta in famiglia!"

Recentemente Halle Berry ha parlato anche dello spin-off di 007 su Jinx, la Bond-Girl che interpretò in La morte può attendere.