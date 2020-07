Halle Berry, chi è il nuovo amore dell'attrice di John Wick?

Recentemente molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Halle Berry ha da poco pubblicato uno stato sul suo profilo social in cui suggerisce il suo non essere più una donna single e che magari ha trovato un nuovo partner. L'attrice non ha più reso pubblica una sua relazione da ormai il lontano 2017.

Nella giornata di ieri, infatti, la Berry ha pubblicato un'immagine su Instagram che ritrae i suoi piedi incrociati a quelli di un misterioso uomo, con in allegato la didascalia: "sunday, funday". Che questo stia a significare che l'attrice non è più single e che ha finalmente trovato il suo nuovo partner? La didascalia sembra suggerirlo, dato che in aggiunta spunta anche l'emoji di un cuore. L'ultimo partner pubblico della Berry era stato il musicista Alex Da Kid e i due non si vedevano più dal 2017. In una recente discussione in diretta con Lena Waithe, l'attrice aveva rivelato di essere rimasta single per molto tempo dopo il suo divorzio del 2016 dall'attore francese Olivier Martinez, affermando di volersi dedicare principalmente ai propri figli: Maceo di 6 anni, avuto da Martinez, e Nahla di 12 anni, avuta da Gabriel Aubry.

"Ho imparato molto stando con i miei figli", ha dichiarato la Berry. "Sono i compagni migliori per me in questo momento e quando ho divorziato dal padre di Maceo, mi sono dedicata molto a me stessa e questo continua da tre anni". L'attrice ha poi aggiunto: "Ho deciso di prendermi del tempo. Sono una persona che preferisce far parte di una relazione, voglio sempre stare con qualcuno. Ma per adesso ho deciso di rallentare e prendere del tempo solo per me. Ed è stato così bello finora che penso che potrei continuare così".

La Berry ultimamente è stata costretta ad abbandonare un ruolo transgender dopo le polemiche che l'hanno investita.