Halle Berry è la Catwoman preferita dai fan, secondo un nuovo sondaggio

Un nuovo sondaggio pubblicato dall'hollywood Reporter ha rivelato quali sono gli attori preferiti dal pubblico americano per quanto riguarda i ruoli più iconici della DC, e vi anticipiamo che la preferenza per Catwoman è risultata quanto meno inaspettata.

Il sondaggio è stato indetto dalla rivista soprattuto per scoprire, come vi abbiamo già raccontato, quale sia il preferito tra Robert Pattinson o Nicholas Hoult come nuovo Batman, con il primo che sembra aver conquistato gran parte del pubblico più giovane.

La questione però si fa interessante quando consideriamo i risultati sul fronte dei passati interpreti di Batman, Catwoman e il Joker, soprattutto per quanto riguarda la villain/aiutante del Cavaliere Oscuro.

Se non stupisce il testa a testa tra Christian Bale e Michael Keaton come Batman preferito dal pubblico e Heat Ledger e Jack Nicholson come migliori interpreti del Joker, vedere la Catwoman di Halle Berry (42%) in vantaggio, seppur di poco, su quella di Michelle Pfeiffer (41%) fa invece un effetto un po' straniante se pensiamo alla ricezione delle due pellicole in cui hanno partecipato. (Potete leggere qui i risultati integrali del sondaggio).

Lo stand-alone su Catwoman con protagonista Halle Berry è stato infatti uno dei cinecomic meno apprezzati dalla critica nonché grande flop al botteghino, mentre Batman - Il Ritorno di Tim Burton è ancora oggi considerato tra i grandi classici del genere. Oltretutto anche la terza interprete di Catwoman, Anne Hathaway, pur partecipando ad un film di successo come Il cavaliere oscuro - Il ritorno è si è fermata solamente al 26%.

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con i risultati del sondaggio? Fatecelo sapere nei commenti!