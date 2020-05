Halle Berry nel cast di Moonfall, il nuovo film sci-fi di Roland Emmerich

Come scrive il puntuale Hollywood Reporter, la brava e splendida Halle Berry (Kingsman: Il Cerchio d'Oro) si è ufficialmente unita a Josh Gad (La Bella e la Bestia) nel cast di Moonfall, nuovo e annunciato film sci-fi scritto e diretto da Roland Emmerich, che segna così il suo ritorno al genere che lo ha consacrato.

Il film, come facilmente intuibile dal minaccioso titolo, è incentrato su una forza misteriosa che improvvisamente sposta la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra, col satellite che inizia a precipitare contro il nostro pianeta: per impedire una catastrofe di proporzioni indescrivibili, una squadra speciale lancia un'impossibile missione dell'ultima speranza il cui scopo è quello di atterrare sulla superficie lunare e salvare la Terra dall'annientamento.

La Berry vestirà i panni di un'astronauta della NASA ormai amministratrice, la cui precedente missione spaziale contiene un indizio legato a una catastrofe imminente. Gad sarà invece un genio scientifico, il primo a rendersi conto che la Luna si è, beh, spostata dalla sua orbita e che sta precipitando sulle nostre teste. La sceneggiatura di Moonfall è stata scritta sempre da Emmerich insieme ad Harald Kloser e Spenser Cohen, precedentemente co-autori del dramma catastrofico 2012.



Ricordiamo che tra i crediti di Emmerich come regista-produttore ci sono i due film della serie Independence Day, Godzilla, White House Down, The Day After Tomorrow, 10.000 a.C., Moon 44 e Stargate.