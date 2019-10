Halle Berry dà la sua benedizione alla nuova Catwoman Zoe Kravitz

La scelta di Zoe Kravitz come prossima Catwoman sembra aver soddisfatto fan e addetti ai lavori, e per una volta sembrano esser state addirittura dribblate tutte le polemiche sull'etnia del personaggio: il fatto che la nuova Selina Kyle sarebbe stata nera era d'altronde stato annunciato da tempo, e non si tratta neanche di un'assoluta novità.

Come tutti ricorderete Catwoman era già stata interpretata da anche da Halle Berry nel lontano 2004, e nessuno sembrerebbe aver mai avuto qualcosa da ridire. Proprio Berry ha inoltre dato il suo beneplacito alla scelta della produzione: l'attrice ha infatti postato tramite il proprio account Twitter una foto per omaggiare la sua erede: "Uno scatto speciale per la vostra nuova Catwoman, l'infinitamente stupenda e tostissima Zoe Kravitz. Continua a splendere Regina, e benvenuta in famiglia" si legge nel post di cui sopra.

Halle Berry, comunque, non è stata la prima ex-Catwoman a congratularsi con la nuova arrivata: alcuni giorni fa erano infatti giunti a Zoe Kravitz gli auguri e i complimenti di Anne Hathaway, che aveva prestato il volto a Selina Kyle nella trilogia di Christopher Nolan.

L'annuncio di Kravitz è stato seguito a ruota, nel giro di pochi giorni, da un altro importante ingresso nel cast di The Batman: si tratta di Paul Dano, che interpreterà l'Enigmista. Ancora in alto mare invece il casting per il Pinguino, dopo il fallimento delle trattative con Jonah Hill.